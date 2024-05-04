По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с Белгородщины

В ночь на субботу, 4 мая, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Она связана с тем, что российские оккупанты запустили дроны-камикадзе типа Shahed с территории Белгородской области.

Тревога сначала была объявлена на Харьковщине, затем она распространилась на Днепропетровскую и Сумскую области. Об угрозе предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Группа вражеских БПЛА с Белгородщины курсом на юго-запад", "Харьков – немедленно в укрытия!" – призывали военные.

Позже стало известно, что часть "Шахедов" продолжает движение в южном направлении курсом на Днепропетровщину. В ВС ВСУ уточнили, что они летели на Павлоград.

По состоянию на 1:44 тревога оставалась только в Днепропетровской области.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что в апреле войска России применили более 300 ракет, почти 300 "Шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб (КАБ) против Украины. Глава государства подчеркнул, что российский террор можно остановить только силой.

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