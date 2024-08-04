По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с двух направлений

В ночь на воскресенье, 4 августа, российские оккупационные войска устроили очередную атаку на Украину. Враг запустил с северо-востока и юга ударные БПЛА типа "Шахед".

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Из-за этого по областям начала распространяться воздушная тревога. Об угрозе дронов предупредили в Воздушных силах ВСУ.

В Харьковскую область БПЛА заходили из Белгородской области РФ. Оттуда они добрались до Полтавщины и Днепропетровщины.

Новые группы ударных вражеских БПЛА с юга фиксировали в Херсонской области, затем они изменили направление движения в сторону Николаева.

"БПЛА с Днепропетровщины заходят на Запорожье, вектор движения на юг", – сообщили военные.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь на 3 августа снова устроила атаку на Украину. На украинские города и села летели 29 российских дронов-камикадзе и четыре ракеты. Силы ПВО уничтожили 24 "Шахеда" над девятью областями Украины.

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