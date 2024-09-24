По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с двух направлений

В Украине вечером во вторник, 24 сентября, снова прозвучала воздушная тревога, связанная с угрозой российских Shahed-136 иранской разработки. Дроны-камикадзе враг запустил с северо-восточного (около 22:10) и южного (22:30) направлений.

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Официальный Telegram-канал Воздушных сил ВС Украины предупредил граждан об опасности. Первые БПЛА противника наши защитники фиксировали в восточной и южной частях Сумщины. Они летели на запад и юго-запад.

Около 22:30 дроны-камикадзе пересекали границу Полтавской области. После этого "Шахеды" также залетели в небо Херсонщины, направляясь на Николаевщину.

Параллельно в это время действовал режим тревоги, связанный с активностью вражеской тактической авиации. Поэтому красной на 22:50 на карте тревог была практически половина Украины.

По состоянию на 23:00 Shahed-136 находились в таких областях:

– восточной части Сумской (курс западный).

– Полтавской (курс западный).

– Одесской(курс западный).

– Николаевской (курс северо-западный).

Примерно в 23:30 к списку "тревожных" областей присоединилась Черкасщина.

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