По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с северо-восточного и южного направлений

Войска России вечером 8 февраля запустили несколько групп ударных дронов-камикадзе с северо-восточного и южного направлений. В ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 23:45 опасность была для Харьковской и Сумской областей, а также для Николаевщины и Херсонщины. Об этом предупредили на официальном канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

Как отметили украинские военные, "Шахеды" оккупантов направлялись к городу Чугуев на Харьковщине.

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" отметил, что российские оккупанты запустили ударные беспилотники с Курской области страны-агрессора России. В Воздушных силах позже сообщили, что на Харьковщину залетела еще одна группа БПЛА с Белгородской области РФ.

Кроме того, на юг Украины летели дроны, запущенные из территории временно захваченного россиянами Крыма.

Ситуация с БПЛА по состоянию на 00:25:

–"Шахеды" на Харьковщине двигаются западным курсом;

– "Шахеды" на юге Николаевщины и Херсонщины направляются на северо-восток.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия вывела в акваторию Черного моря один надводный ракетоноситель. Оккупанты отправили свой корабль с ракетами "Калибр" на боевое дежурство в Черное море несмотря на шторм.

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