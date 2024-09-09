По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с северо-восточного направления

Российские оккупационные войска вечером в понедельник, 9 сентября, запустили по Украине несколько групп ударных беспилотников. Вражеские дроны залетели на территорию нашей страны через Сумщину и Харьковщину.

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В большинсве регионов была объявлена воздушная тревога. Об этом предупредили в Воздушных силах ВСУ. Около 23:40 также была объявлена ракетная опасность для южных регионов.

Так, несколько групп вражеских ударных БПЛА было зафиксировано на Харьковщине. Они держали курс на Полтавщину и дальше на Днепропетровщину.

Позже в ВС объявили о новых группах "Шахедов" в Сумской области, они летели курсом на Чернигов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 сентября российская террористическая армия вновь применила ударные БпЛА против Киева. Силами и средствами ПВО все ударные дроны были уничтожены на подступах к столице.

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