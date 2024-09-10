По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с северо-восточного направления

Вечером во вторник, 10 сентября, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее объявили из-за того, что российские оккупанты запустили ударные БПЛА с северо-восточного направления.

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Об угрозе предупредили в Воздушных силах ВСУ. Сначала тревогу из-за "Шахедов" объявили на Сумщине и Полтавщине.

"Вражеские БПЛА заходят через Сумщину курсом на Полтавщину", "Несколько групп ударных БПЛА двигаются по территории Полтавской области, в западном направлении", – сообщали военные.

Вскоре новые группы БПЛА типа Shahed были зафиксированы в южной части Сумской области в направлении Полтавщины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 сентября Россия снова атаковала Украину. Враг запустил две ракеты и 46 "Шахедов". Силы ПВО сбили 38 дронов-камикадзе.

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