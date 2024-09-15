По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с северо-восточного направления
Государство-агрессор Россия вечером в воскресенье, 15 сентября, снова запустила по регионам Украины ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136. В ряде областей была объявлена воздушная тревога, работали силы ПВО.
Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Вражеские "Шахеды" залетели на территорию Украины с северо-восточного направления.
По состоянию на 21.10 российские беспилотники продолжали движение с Харьковщины на Полтавщину, а также из Сумщины в направлении Черниговской курсом на Киевскую область.
Тревога также была объявлена в Черкасской области.
Позже в Воздушных силах предупредили о БПЛА на Борисполь с северо-востока, а также "Шахеды" в направлении Миргорода, Канева, Кременчуга и в Днепропетровской области.
Напомним, что в ночь на 15 сентября Россия устроила очередную ракетно-дроновую атаку на Украину. В воздушном пространстве нашей страны фиксировались 17 средств воздушного нападения противника. Силы ПВО сбили 10 "Шахедов" и одну ракету.
По данным ПС, ночью Россия запустила по Украине 17 ракет разных типов и дронов-камикадзе.
Как сообщал OBOZ.UA, вечером 14 сентября оккупанты ударили по Одесщине. В результате вражеской атаки погибли супруги, другая женщина получила ранения головы.
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