По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с северо-восточного направления

Российские оккупационные войска снова атакуют украинские города ударными дронами-камикадзе типа Shahed-136. БПЛА оккупантов вечером 10 октября залетели на территорию Украины с северо-восточного направления.

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Первые вражеские беспилотники зафиксировали в Харьковской и Сумской областях. Об этом предупредили Воздушные сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

По состоянию на 00:15 "Шахеды" из Сумской области двигались в сторону Полтавщины. Также дроны оккупационных войск РФ были зафиксированы в южной части Днепропетровской области, они двигались южным/юго-западным курсом.

Напомним, что защитники неба Украины в ночь на 10 октября сбили 41 из 62 российских дронов-камикадзе типа Shahed, еще ряд обезвредили средствами РЭБ. В то же время страна-агрессор РФ применила против мирных городов восемь ракет разных типов.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 9 октября Силы обороны обезвредили в украинском небе 21 дрон-камикадзе, еще один "Шахед" развернулся обратно в Россию. В то же время страна-агрессор атаковала Полтавщину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23.

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