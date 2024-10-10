Россия запустила по Украине восемь ракет и 62 'Шахеда': 41 дрон сбит, 14 локационно потеряны

Защитники неба Украины в ночь на 10 октября сбили 41 из 62 российских дронов-камикадзе типа Shahed, еще ряд обезвредили средствами РЭБ. В то же время страна-агрессор РФ применила против мирных городов восемь ракет разных типов.

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Своим вооружением враг поразил гражданские и инфраструктурные объекты на Одесщине, Полтавщине и Донетчине. Об этом рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что атака продолжалась с 19:00 за прошлые сутки по 10:00 этого. Радиотехническими войсками ВС было обнаружено и осуществлено сопровождение таких средств воздушного нападения:

– двух баллистических ракет "Искандер-М" (район пусков – временно оккупированный Крым);

– одной управляемой авиаракеты Х-31П (из воздушного пространства Крыма);

– двух управляемых авиаракет Х-59/69 (с Крымского полуострова);

– трех зенитных управляемых ракет С-300 (из оккупированной части Донетчины);

– 62 ударных БПЛА (районы пусков – российские города Приморско-Ахтарск, Курск).

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны. Они сбили 41 вражеский дрон в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Донецкой областях.

Еще 14 российских беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины, вероятно, в результате активного противодействия РЭБ.

"Информация уточняется. По состоянию на 11:00 боевая работа продолжается! Несколько БПЛА (вероятно, ударные) – в воздушном пространстве Украины. Также наблюдается большая активность разведывательных беспилотников на севере и юге", – сообщили военные.

По данным ОВА, два "Шахеда" были уничтожены на Черкасщине – без последствий. В то же время 12 дронов защитники неба приземлили на Сумщине.

В результате российского удара ракетами и дронами поражены гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Одесской, Полтавской и Донецкой областях.

Кроме того, утром "Шахед" попал в крышу пятиэтажки в Кривом Роге, где пострадали два человека. Также в городе дроны поразили инфраструктурный объект и газопроводы.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 9 октября Силы обороны обезвредили в украинском небе 21 дрон-камикадзе, еще один "Шахед" развернулся обратно в Россию. В то же время страна-агрессор атаковала Полтавщину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23.

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