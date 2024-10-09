Россияне ночью атаковали Украину "Шахедами" и баллистикой: ПВО сбили 21 дрон

В ночь на 9 октября Силы обороны обезвредили в украинском небе 21 дрон-камикадзе типа Shahed-131/136. Всего страна-террорист Россия применила против нашего государства 3 баллистических ракеты "Искандер-М/KN-23" и 22 ударных БПЛА.

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Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. Отмечается, что удары ракетами, запущенными из Курщины, враг нанес по Полтавщине. БПЛА россияне запустили из Приморско-Ахтарска в России и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Участие в отражении воздушного нападения приняли авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы ПС и Сил обороны Украины.

Вражеские БПЛА приземлили в Одесской, Винницкой и Киевской областях. Еще один ударный беспилотник повернул в направлении России.

Напомним, в Украине был разработан законопроект, который позволит отечественным частным компаниям инвестировать в средства ПВО в обмен на прикрытие с воздуха их предприятий.

"Это не только усилило бы защиту неба, но и снизило нагрузку на военный бюджет", – объяснил участник разработки законопроекта, бывший народный депутат, старший офицер командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Павел Кишкар.

Тем временем воин ВСУ Виктор, оператор комплекса Patriot, рассказал о первых впечатлениях от сбития вражеских "Кинжалов" 7 октября. Для него самой высокой похвалой был звонок жены, которая сообщила мужчине, что в результате атаки никто не пострадал.

Хотя "Кинжал" считается гиперзвуковой баллистикой, ПВО Patriot может поразить ее во время захода на цель, когда ее скорость снижается. Именно так обычно их и сбивают. Однако сбитие "Кинжалов" 7 октября уникально тем, что ракета была обезврежена на маршевом участке полета.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание Die Welt сообщило, что НАТО планирует существенно усилить свое военное присутствие для защиты Европы от возможных агрессивных действий России. Альянс планирует увеличить количество боевых бригад и подразделений ПВО.

– Посол Израиля в Украине Михаил Бродский сообщил, что страна уже передала Украине обещанную ранее систему раннего оповещения о воздушных атаках. Процесс растянулся на многие месяцы, однако свои обязательства израильская сторона выполнила в полной мере.