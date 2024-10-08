'Мы не могли иначе': оператор ЗРК Patriot рассказал о первых впечатлениях от уничтожения 'Кинжалов'. Видео

Хотя основу украинской противовоздушной обороны составляют системы IRIS-T, NASAMS и Patriot, именно благодаря последним украинские защитники способны уничтожать гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал". Первая такая ракета в небе Украины была уничтожена в мае прошлого года.

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Воин ВСУ Виктор, оператор комплекса Patriot рассказал о первых впечатлениях от сбития вражеских "Кинжалов". По его словам, украинские военные просто не могут действовать иначе, потому что на кону – человеческие жизни.

Напомним: страна-агрессор 7 октября в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами одновременно. В частности, в этой атаке было и несколько "Кинжалов", сбитых Силами противовоздушной обороны над Киевом.

"Мы не могли иначе, потому что мы не знали, куда эти ракеты летят. Киев – центр принятия решений, разные государственные учреждения, критическая инфраструктура. Мы не имели права на ошибку. Здесь нельзя расслабиться, потому что цена вопроса – это человеческие жизни" , – отметил Виктор.

Воин добавил, что, к сожалению, "ракеты, их обломки где-то, но должны падать, и это могут быть и жертвы, и раненые". Поэтому для него (и для любого украинского защитника) был наивысшей похвалой звонок жены, которая и рассказала мужу, что в результате атаки никто не пострадал.

Хотя "Кинжал" считается гиперзвуковой баллистикой, ПВО Patriot может поразить ее время захождения на цель, когда ее скорость снижается. Именно так обычно их и сбивают. Однако сбиение "Кинжалов" 7 октября уникально тем, что ракета была сбита на маршевом участке полета.

Виктор, начинавший карьеру военного еще в 2003 году, в составе подразделения на комплексе С-300, говорит, что его сослуживцы, как и он сам, "между собой мечтали о работе на Patriot" – именно на системе, которая способна сбивать даже российские "аналоговнет" гиперзвуковые. ракеты Х-47М2.

Первый такой "Кинжал" в Украине был уничтожен 4 мая 2023 года, рассказывает Виктор.

"Украинские защитники просто были шокированы, насколько быстро все произошло. Мы даже не знали, что мы сбили. Когда мы узнали, что мы сбили, это была эйфория. Мы поняли, что мы уже в истории – до нас никто этого не делал. Это было круто", – признается украинский защитник.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украину прибыл зенитный ракетный комплекс Patriot, переданный Румынией. Поставки подтвердили представители как Румынии, так и Нидерландов, которые поставили Украине радарную систему для Patriot. Кроме того, в скором времени наша страна получит от Амстердама три пусковые установки для этой системы ПВО.

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