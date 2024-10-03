В Румынии подтвердили, что передали Украине систему Patriot

В Украину прибыл зенитно-ракетный комплекс Patriot, переданный Румынией. Поставку подтвердили представители обеих стран.

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Президент Владимир Зеленский в соцсети X вечером 2 октября поблагодарил страну-партнера за систему ПВО. Министерство обороны Румынии в комментарии "Радио Свобода" отметило, что ЗРК действительно уже находится в Украине.

"Мы подтверждаем, что система Patriot прибыла в Украину", – заявил 3 октября представитель Министерства обороны Румынии Константин Спину.

Согласно документу, Румыния предоставляет Украине право бесплатного использования системы.

"Я благодарю каждую страну, которая помогает нам с ПВО. Отдельная благодарность Румынии за системы Patriot. Вместе мы можем достичь еще большей эффективности — положить конец российскому террору, совместными усилиями уничтожив Shahed и ракеты", – отметил Зеленский.

ЗРК Patriot – система, производимая американским оборонным подрядчиком Raytheon Technologies. Система использует передовые ракеты-перехватчики из воздуха и высокоэффективные радиолокационные системы. Patriot была одной из первых тактических систем в Министерстве обороны США, использовавшей летальную автономию в бою.

В Украине первый комплекс Patriot появился 18 апреля 2023 года. 4 мая 2023 года в воздушных силах подтвердили, что украинская ПВО впервые сбила аэробалистическую ракету Х-47 "Кинжал" с помощью комплекса Patriot.

Ранее в МИД Румынии отреагировали на очередное нарушение воздушного пространства страны российским "Шахедом" 27 сентября. Агрессивные действия армии РФ в ведомстве назвали вопиющим пренебрежением к международному праву. В частности, там резко осудили российские атаки "Шахедами" против Украины и залет БПЛА в Румынию.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 5 сентября президент Румынии Клаус Иоганнис подписал указ о поставках нашей стране ЗРК Patriot. Систему нашей стране подарили.

– Кроме того, в украинском небе станет больше истребителей F-16. Группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии.

– Нидерланды также поставили Украине радарную систему для Patriot. Кроме того, в скором времени наша страна получит от Амстердама три пусковые установки для этой системы ПВО.

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