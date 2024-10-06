Израиль уже передал Украине систему раннего оповещения о воздушных атаках, – посол Бродский

Израиль уже передал Украине обещанную ранее систему раннего оповещения о воздушных атаках. Процесс растянулся на многие месяцы, однако свои обязательства израильская сторона выполнила в полной мере.

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За внедрение же переданной системы отвечает украинская сторона. Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский в интервью "Зеркалу недели".

Отвечая на вопрос, почему до сих пор в Украине не заработала израильская система раннего оповещения о воздушных атаках, дипломат посоветовал адресовать его компетентным украинским структурам.

"Вопрос к Украине, а не к нам. Все, что мы обещали, мы выполнили. Поэтому обратитесь к вашим структурам, которые занимаются внедрением израильской системы", – отметил Бродский.

При этом посол Израиля в Украине подчеркнул, что израильская сторона взятые на себя обязательств по передаче этой системы выполнила полностью.

"Единственная информация, которая у меня есть от наших военных, работавших над этой системой, — что мы выполнили свои обещания и передали украинской стороне все, что должны были передать. Это был достаточно длительный процесс, который растянулся на многие месяцы. С нашей стороны он завершился", – заверил Бродский.

О намерениях передать Украине систему раннего оповещения о воздушных атаках в Израиле заявили еще в феврале 2024 года, соответствующее заявление сделал представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан.

Напомним, еще в июне издание Financial Times сообщало, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках Киеву 8 комплексов Patriot.

Также сообщалось, что в октябре посол Израиля объяснил, может ли Украина рассчитывать на старые Patriot, от которых собирается отказаться израильская армия.