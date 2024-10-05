Посол Израиля объяснил, может ли Украина рассчитывать на старые системы ПВО Patriot

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что ЦАХАЛ давно принял решение отказаться от старых систем противовоздушной обороны Patriot. Однако пока Украина не может рассчитывать на это вооружение.

Видео дня

На сегодняшний день Израиль еще не решил, что делать дальше со старыми установками ПВО. Об этом Бродский заявил в интервью ZN.UA.

Стоит отметить, что Израиль получил от США системы ПВО Patriot еще в начале 1990-х годов и собирался уже снимать их с вооружения. По словам посла, решение отказаться от этих систем действительно было принято раньше, однако сейчас еще не решено, что с ними делать дальше.

Бродский объяснил, что Израилю сейчас нужны все системы ПВО, чтобы отражать ракетные удары с севера и юга, из Ирана и Йемена. Также он добавил, что на сегодняшний день старые системы ПВО еще находятся на вооружении в Израиле.

При этом дипломат подчеркнул, что в любом случае решение о снятии этих систем и их дальнейшей судьбе Израиль будет приниматься совместно с США, поскольку эти системы были поставлены Соединенными Штатами.

Напомним, в Украину прибыл зенитный ракетный комплекс Patriot, переданный Румынией. Поставку подтвердили представители обеих стран. Президент Владимир Зеленский вечером 2 октября поблагодарил страну-партнера за систему ПВО.

Ранее сообщалось, что Нидерланды поставили Украине радарную систему для Patriot. Кроме того, в скором времени наша страна получит от Амстердама три пусковые установки для этой системы ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!