По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с северо-восточного направления

Российские оккупанты вечером в среду, 6 ноября, снова запустили по Украине ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136. Беспилотники залетели на нашу территорию с северо-восточного направления.

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Первые вражеские БПЛА после 21:00 зафиксировали в Сумской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Позже военные сообщили, что несколько групп "Шахедов" двигаются через Сумщину в сторону Черниговской области.

Движение "Шахедов" по состоянию на 22:40:

– БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;

– БПЛА через Сумщину курсом на Полтавщину.

Обновление по состоянию на 23:10:

– БпЛА на севере Киевской области курсом на запад;

– БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;

– несколько групп БПЛА через Сумщину курсом на Полтавщину и Черниговщину;

– БпЛА на севере Полтавщины в юго-западном направлении;

– БПЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков.

Отметим, что ночью 6 ноября Россия нанесла несколько ракетных ударов по Одесщине и атаковала страну 63 беспилотниками. Защитники неба сбили 38 БПЛА, еще ряд был локационно потерян. Противовоздушная оборона работала над обезвреживанием вражеских целей в девяти областях.

Как сообщал OBOZ.UA, военные дали украинцам уточнение о работе сил ПВО во время воздушных атак РФ. Они подчеркнули, что во время тревоги может сбиваться время на мобильных телефонах – это связано с действием средств радиоэлектронной борьбы.

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