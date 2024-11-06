По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с северо-восточного направления
Российские оккупанты вечером в среду, 6 ноября, снова запустили по Украине ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136. Беспилотники залетели на нашу территорию с северо-восточного направления.
Первые вражеские БПЛА после 21:00 зафиксировали в Сумской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Позже военные сообщили, что несколько групп "Шахедов" двигаются через Сумщину в сторону Черниговской области.
Движение "Шахедов" по состоянию на 22:40:
– БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;
– БПЛА через Сумщину курсом на Полтавщину.
Обновление по состоянию на 23:10:
– БпЛА на севере Киевской области курсом на запад;
– БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;
– несколько групп БПЛА через Сумщину курсом на Полтавщину и Черниговщину;
– БпЛА на севере Полтавщины в юго-западном направлении;
– БПЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков.
Отметим, что ночью 6 ноября Россия нанесла несколько ракетных ударов по Одесщине и атаковала страну 63 беспилотниками. Защитники неба сбили 38 БПЛА, еще ряд был локационно потерян. Противовоздушная оборона работала над обезвреживанием вражеских целей в девяти областях.
Как сообщал OBOZ.UA, военные дали украинцам уточнение о работе сил ПВО во время воздушных атак РФ. Они подчеркнули, что во время тревоги может сбиваться время на мобильных телефонах – это связано с действием средств радиоэлектронной борьбы.
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