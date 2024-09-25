По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с Сумского направления

Вечером в среду, 25 сентября, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее объявили из-за того, что российские войска снова атаковали нашу страну ударными БПЛА, они залетали через Сумскую область.

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Об угрозе сообщили в Воздушных силах ВСУ. Тревогу из-за "Шахедов" объявили сначала именно на Сумщине.

"Сейчас несколько групп ударных БПЛА двигаются по территории Сумской области в направлении Харьковщины", – отметили военные.

Вскоре угроза распространилась на Полтавскую область.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 сентября Россия устроила новую воздушную атаку на Украину. Враг запустил восемь ракет разных типов и 32 "Шахеда". Силы ПВО уничтожили 28 российских дронов-камикадзе и четыре управляемые авиационные ракеты.

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