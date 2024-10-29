По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с Сумского направления

В ночь на вторник, 29 октября, российские оккупационные войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Вражеские БПЛА залетали на нашу территорию через Сумщину, по областям распространялась тревога.

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Об угрозе "Шахедов" предупредили в Воздушных силах ВСУ. Сначала дроны-камикадзе противника двигались по территории Сумской области в направлении Черниговщины и Полтавщины.

"В настоящее время группы вражеских БПЛА наблюдаются в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областях, двигаются в западном направлении", – информировали военные.

Тревога также распространилась на Житомирскую область.

Тревогу из-за "Шахедов" в конце концов объявили и в Киеве.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на понедельник, 28 октября, страна-агрессор Россия снова атаковала Украину сотней ударных дронов. Во время воздушного нападения защитники неба сбили 66 вражеских БПЛА и еще более двух десятков подавили средствами радиоэлектронной борьбы. ПВО работала в 13 регионах, есть несколько попаданий.

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