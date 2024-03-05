По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с восточного и южного направлений

Вечером во вторник, 5 марта, российские войска устроили очередную атаку на Украину, запустив дроны-камикадзе – в этот раз с востока. Тревога из-за угрозы ударных БПЛА сначала была объявлена в Харьковской области.

Об опасности предупредили в Воздушных силах ВСУ. На Донетчине продолжалась угроза применения баллистического вооружения.

Угроза "Шахедов" позже распространилась на Днепропетровскую и Запорожскую области.

Тревога распространилась еще на несколько регионов, в Николаевской и Херсонской областях объявили об угрозе применения ударных БПЛА с юга.

"Группа "Шахедов" наблюдается в Днепропетровской области, двигаются в северном направлении", "Полтавщина – движение ударных БПЛА в вашем направлении с Харьковщины", – сообщили в ВС ВСУ.

Впоследствии тревогу объявили также в Одесской области.

По состоянию на 23:10, БПЛА на Полтавщине двигались в направлении Миргорода; 2 группы "Шахедов" на Харьковщине – северо-западным курсом; "Шахеды" на Херсонщине – в направлении Николаевщины; группа "Шахедов" на Одесщине – курсом на Виннитчину, а несколько новых групп БПЛА с Черного моря приближались к Одессе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 марта оккупационные войска России 22 дронами-камикадзе типа Shahed атаковали Одесщину. Защитники неба уничтожили 18 вражеских целей, однако есть и попадания – в Одесском районе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!