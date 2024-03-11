УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды"

Ольга Липич
War
1 минута
3,0 т.
Воздушная тревога

Войска России в ночь на понедельник, 11 марта, снова запустили по Украине ударные дроны-камикадзе с восточного направления. В нескольких регионах объявили воздушную тревогу.

Об угрозе предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. По состоянию на 1:00 тревога была объявлена в Харьковской и Сумской области.

В ВС отметили, что БПЛА врага зафиксированы над Харьковом.

По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды"
По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды"

В 2:28 тревогу объявили в Одесской области. Военные сообщили, что из акватории Черного моря на Одессу двигаются несколько групп ударных БПЛА.

По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды"

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины ночью 10 марта уничтожили 35 из 39 дронов-камикадзе типа Shahed, которыми оккупанты наши регионы в несколько волн. Также враг направил зенитные управляемые ракеты С-300 по Харьковщине и улучшенные авиабомбы по Донетчине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!