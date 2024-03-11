По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды"

Войска России в ночь на понедельник, 11 марта, снова запустили по Украине ударные дроны-камикадзе с восточного направления. В нескольких регионах объявили воздушную тревогу.

Об угрозе предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. По состоянию на 1:00 тревога была объявлена в Харьковской и Сумской области.

В ВС отметили, что БПЛА врага зафиксированы над Харьковом.

В 2:28 тревогу объявили в Одесской области. Военные сообщили, что из акватории Черного моря на Одессу двигаются несколько групп ударных БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины ночью 10 марта уничтожили 35 из 39 дронов-камикадзе типа Shahed, которыми оккупанты наши регионы в несколько волн. Также враг направил зенитные управляемые ракеты С-300 по Харьковщине и улучшенные авиабомбы по Донетчине.

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