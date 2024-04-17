По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с восточного направления

Вечером в среду, 17 апреля, российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Их враг запустил с восточного направления, по областям начала распространяться тревога.

Она была объявлена в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях. Об угрозе "Шахедов" предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Шахеды из Донецкой области на Днепропетровщину", – отметили военные.

Группа "Шахедов" с Днепропетровщины двигалась в направлении Харьковщины, а новая группа дронов на севере Запорожской области двигалась курсом на Днепропетровщину.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения противовоздушной обороны Украины в ночь с 15 на 16 апреля отразили массированную российскую атаку дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. В небе над рядом регионов защитники уничтожили все девять целей.

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