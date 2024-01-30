По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с юга

Вечером во вторник, 30 января, российские войска после атаки на Харьковщину запустили новую партию ударных БПЛА типа Shahed – на этот раз с юга. По Украине начала распространяться воздушная тревога.

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Сначала она была объявлена в Николаевской и Херсонской областях. Об угрозе "Шахедов" предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Ударные БПЛА в Херсонской области, двигаются в северо-западном направлении на Николаевщину", – отметили там.

В Снигиревке Николаевской области были слышны взрывы. В городской военной администрации подтвердили, что населенный пункт был атакован "Шахедами".

Тревога распространилась на Одесскую область. "Новая группа БПЛА с Черного моря в направлении Одесской области, курс северо-западный", – сообщили военные.

Угроза распространилась на Днепропетровскую область, там и на Харьковщине была объявлена ракетная опасность.

"Несколько групп ударных БПЛА в Херсонской области, двигаются в северо-западном направлении на Николаевщину", – предупредили в ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 15 из 35 дронов-камикадзе типа Shahed, которыми Россия атаковала вечером 29 и ночью 30 января. Часть ударных БПЛА привела к попаданиям.

В Воздушных силах объяснили, что результативность украинской противовоздушной обороны порой зависит от того, как российские террористы используют свою технику. В ночь на 30 января большинство дронов-камикадзе Shahed-136 враг направил на прифронтовые территории Украины.

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