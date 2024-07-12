По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с юго-восточного направления

Вечером в пятницу, 12 июля, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее объявили из-за того, что российские оккупанты запустили ударные БПЛА с северо-восточного направления.

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Об угрозе предупредили в Воздушных силах ВСУ. Тревога сначала была объявлена в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

"Группа "шахедов" на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Курс – северный", – отметили военные.

Вскоре добавилась тревога в Херсонской и Николаевской областях.

"Шахеды" курсом на Харьковскую область", – сообщили в ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 июля украинские силы противовоздушной обороны сбили 11 из 19 БПЛА и 5 ракет Х-101, которыми российские террористы атаковали Украину. Вражеские цели приземлили в пределах девяти областей.

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