По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в среду, 6 марта, войска РФ снова устроили атаку на Украину, запустив с юга дроны-камикадзе типа Shahed. По областям начала распространяться тревога.

Угроза ударных БПЛА возникла для Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом предупредили в воздушных силах ВСУ.

Тревога в Харьковской области была связана с угрозой применения баллистического вооружения.

В 20:27 в ВС ВСУ объявили отбой угрозы ударных БПЛА для Днепропетровской и Запорожской областей, а также про отбой угрозы баллистического вооружения для Харьковщины.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска в ночь на 6 марта снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Враг запустил по мирным украинским городам и селам 42 "Шахеда". Силы ПВО сбили 38 ударных беспилотников.

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