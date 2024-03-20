По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в среду, 20 марта, российские оккупационные войска устроили очередную атаку на Украину с применением дронов-камикадзе типа Shahed. Их враг запустил с юга.

По областям начала распространяться воздушная тревога, ее объявили на Запорожье и Криворожской громаде Днепропетровщины. Об угрозе "Шахед" предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Запорожская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!" – отметили военные.

Тревога на Донетчине связана с пусками управляемых авиационных бомб тактической авиацией РФ.

В 22:06 в ВС ВСУ объявили об отбое угрозы ударных БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области силами украинских защитников были сбиты два вражеских разведывательных беспилотника. Технику оккупантов уничтожили над морем.

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