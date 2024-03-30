По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

В ночь на субботу, 30 марта, страна-агрессор Россия устроила очередную дроновую атаку на Украину. "Шахеды" оккупанты запустили с южного направления, по областям начала распространяться тревога.

Она была объявлена в Запорожской и Херсонской областях. Об опасности предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Херсонская область – угроза применения ударных БПЛА с юга! Несколько групп БПЛА из Херсонской области в направлении Криворожского района Днепропетровской области", – отметили военные.

Вскоре тревогу объявили и в Днепропетровской области.

"БПЛА в Софиевском районе Днепропетровской области, курс северный. БПЛА в районе Никополя постоянно меняют курс", – сообщили в ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины в ночь на 29 марта провели большую работу по отражению нескольких волн российских воздушных атак. Враг запустил по нашим регионам 39 ракет, в том числе баллистических, и 60 дронов-камикадзе, из которых удалось сбить в общей сложности 84 цели.

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