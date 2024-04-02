По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером во вторник, 2 апреля, российские оккупанты снова устроили атаку на Украину, запустив с южного направления дроны-камикадзе типа Shahed. По областям начала распространяться тревога.

Она была объявлена в Днепропетровской и Запорожской областях. Об угрозе "Шахедов" для этих регионов предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Движение ударных БПЛА из Запорожской области в северо-западном направлении", – отметили там.

Тревога вскоре распространилась на Харьковскую область. "БПЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей в западном направлении. БПЛА с Днепропетровщины в направлении Харьковской области", – отметили в ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны ночью 2 апреля уничтожили девять российских дронов типа Shahed. Оккупанты запускали 10 БПЛА с территории временно оккупированного Крыма.

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