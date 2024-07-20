По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в субботу, 20 июля, российские захватчики снова запустили дроны-камикадзе типа Shahed, из-за чего в части областей Украины была объявлена воздушная тревога. Первые "Шахеды" атаковали Запорожскую и Днепропетровскую области.

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Об угрозе ударных БПЛА предупредили в Воздушных силах ВСУ. "Днепропетровская, Запорожская области – угроза применения ударных БПЛА", – отметили там.

В Сумской и Полтавской областях на тот момент продолжалась угроза применения баллистического вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь на 20 июля атаковала Украину 16 дронами-камикадзе типа "Шахед" и 4 ракетами. Под ударом оказались Харьковщина, Полтавщина, Сумщина, Черниговщина и Киевщина. Силы ПВО уничтожили 13 средств воздушного нападения РФ.

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