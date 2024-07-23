По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером во вторник, 23 июля, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее объявили из-за того, что российские захватчики запустили дроны-камикадзе типа Shahed с южного направления.

Видео дня

Угроза "Шахедов" сначала возникла для Запорожской и Днепропетровской областей. Об опасности предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Группа БПЛА на Запорожье – в направлении Днепропетровской и Херсонской областей", – отметили там.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины в ночь на 23 июля отражали воздушное нападение России, которое та осуществила авиаракетой и восемью дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Удалось обезвредить семь ударных беспилотников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!