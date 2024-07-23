Россия запустила по Украине ракету и восемь 'Шахедов': семь дронов уничтожены

Защитники неба Украины в ночь на 23 июля отбивали воздушное нападение России, которое та осуществила авиаракетой и восемью дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Удалось обезвредить семь ударных беспилотников.

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Враг ударил по объектах в Сумской области. Об отражении атаки рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, этой ночью оккупанты запустили по Украине управляемую авиационную ракету Х-69 из воздушного пространства Курской области РФ и восемь "Шахедов" также с Курского направления.

К отражению воздушного нападения привлекались подразделения мобильных огневых групп Сил обороны и радиоэлектронной борьбы Воздушных сил. Противовоздушная оборона сбила семь вражеских дронов.

"Атакована Сумщина... В результате активного противодействия вражеская ракета Х-69 не достигла своей цели. Спасибо за работу! Вместе – к победе!" – добавил Олещук.

Террористические войска РФ в ночь на 23 июля нанесли удар по Шосткинской громаде Сумщины. Под прицелом вражеских средств поражения находились объекты критической инфраструктуры – с повреждениями, но без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий ВС ВСУ Николай Олещук показал кадры боевой работы зенитных ракетных подразделений на южном направлении. Ночью 21 июля бойцы результативно отработали по вражескому "Шахеду".

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