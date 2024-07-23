Оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры на Сумщине

Террористические войска РФ в ночь на 23 июля нанесли авиационный удар по Шосткинской громаде Сумской области. Под прицелом вражеских средств поражения были объекты критической инфраструктуры.

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Предварительно, погибших нет. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

Там отметили, что на месте работают все необходимые службы: проходит ликвидация последствий вражеской атаки и аварийно-восстановительные работы.

"Берегите себя и родных, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – призвали в ОВА.

Отметим, что ночью во вторник воздушную тревогу на Сумщине объявляли после фиксирования движения российских ударных БПЛА через регион. Также в это время РФ поднимала в небо истребитель МиГ-31К, являющийся носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", поэтому "красными" были все области.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки 21 июля тоже ударили по критической инфраструктуре Шосткинского района Сумщины. В частности, российские беспилотники разрушили два объекта теплообеспечения.

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