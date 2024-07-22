По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" из направления Сумщины

Армия государства-агрессора России вечером в понедельник, 22 июля, снова запустила по Украине ударные дроны-камикадзе Shahed-136. БПЛА залетели на территорию нашей страны с севера.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По состоянию на 23:30 воздушная тревога была объявлена в Сумской, Черниговской, Харьковской областях, а также в Донецкой и Луганской областях.

"Внимание! Движение ударных БПЛА через Сумщину! Направление – Черниговская область!" – сказано в сообщении.

В 23:57 в ВС сообщили, что Россия подняла в небо истребитель МиГ-31К, являющийся носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Тревога была объявлена по всей Украине.

Мониторинговые каналы писали, что в РФ взлетели два истребителя с аэродрома "Саваслейка".

Утром 22 июля армия РФ ударила ракетами по гражданским объектам в Одесской области. Частично разрушен фасад административного здания частного предприятия, складские помещения, повреждены гражданские автомобили.

Также войска РФ ударили из артиллерии по Никополю Днепропетровской области. Под обстрел попала гражданская инфраструктура, в том числе жилые пятиэтажки, из-за чего пострадали пять человек.

Кроме того, оккупанты обстреляли Купянский район Харьковщины, в результате чего пострадали две женщины. Под ударом были села Сеньково и Подолы.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина не может противостоять российским атакам с неба только с помощью систем ПВО, заявил президент Владимир Зеленский. Это связано с тем, что оккупанты ежемесячно сбрасывают на украинские города около 3500 авиабомб. И это не учитывая дроны и ракеты.

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