Оккупанты ударили по Харьковщине, есть разрушения: пострадали две женщины. Фото

В понедельник, 22 июля, российские оккупационные войска обстреляли населенные пункты Купянского района Харьковщины. В результате атаки пострадали две женщины.

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Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. 22 июля примерно в 9:40 оккупанты обстреляли село Подолы Купянского района.

В результате обстрела ранена мирная жительница, которая получила медицинскую помощь на месте. Также повреждены частные домовладения и гараж.

Сегодня около 5:20 российские войска совершили авиационный обстрел села Сеньково Купянского района, что привело к пожару в частном жилом доме. Ранена 75-летняя женщина.

Также 22 июля примерно в 01:10 российские войска нанесли ракетные удары по городу Дергачи. Повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, включая учебное заведение, помещения гражданских предприятий и многоквартирные жилые дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, враг применил две ракеты "Искандер-М".

"При процессуальном руководстве Купянской и Дергачевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – отметили в прокуратуре.

Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.

Напомним, войска России около 16:40 воскресенья, 21 июля, атаковали дроном комбайн, собиравший урожай на территории Белопольской общины Сумщины. В результате атаки погиб комбайнер, его помощник получил ранения.

Российские оккупационные войска утром в воскресенье, 21 июля, совершили атаку на села Новоберислав и Кизомис в Херсонской области. Взрывчатку из дронов-камикадзе они сбросили на местных жителей, ранив троих человек.

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