Оккупанты атаковали Новоберислав и Кизомис на Херсонщине: пострадали трое мужчин

Российские оккупационные войска утром воскресенье, 21 июля, совершили атаку на села Новоберислав и Кизомис в Херсонской области. Взрывчатку из дронов-камикадзе они сбросили прямо на местных жителей, ранив трех человек.

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В обоих случаях пострадали мужчины, их госпитализировали в медучреждения. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

"Российские оккупанты атаковали дроном-камикадзе жителя Новоберислава", – отметили там.

Известно, что потерпевшему 48 лет. Его в тяжелом состоянии забрали в больницу, где медики диагностировали взрывную травму, ранение живота, туловища, ног и рук. Кроме этого, у пациента имеется перелом ребер и плеча. Пострадавшему оказывается необходимая помощь.

Позже в ОВА добавили, что враг сбросил взрывчатку с дрона на двух гражданских в Кизомысе Белозерской громады.

"Мужчины 23 и 38 лет получили взрывные травмы, а также обломочные ранения грудной клетки, спины и ног. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи", – отметили в ведомстве.

19 июля оккупанты так же с дрона-камикадзе сбросили взрывчатку на скорую в Херсоне. В результате вражеской атаки пострадали фельдшер и водитель.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали в Херсоне очередного коллаборанта, сотрудничавшего с оккупантами во время оккупации города. Предателем оказался глава одной из районных организаций городского "Союза ветеранов Афганистана".

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