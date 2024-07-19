Оккупанты атаковали с беспилотника бригаду скорой в Херсоне: есть раненые
Российские террористы в очередной раз атаковали из беспилотника город Херсон. На этот раз взрывчатка упала на катеру скорой помощи, ранив двух человек.
Военное преступление оккупанты совершили утром 19 июля. Об этом сообщили в областной военной администрации.
"Российская армия атаковала с беспилотника бригаду скорой. В результате сброса взрывчатки с дрона на автомобиль пострадали двое медработников", – отметили в ведомстве.
В частности, 32-летняя фельдшер и 63-летний водитель получили контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы. Их состояние оценивается как средней тяжести.
"Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – добавили в ОВА.
Утром в эту пятницу враг также атаковал Белозерку из реактивной системы залпового огня. По состоянию на 10:30 известно о двух погибших. Кроме этого, 11 жителей получили ранения разной степени тяжести.
В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что в поселке повреждены десятки многоквартирных и частных домов, транспортные средства и другие объекты гражданской инфраструктуры. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия.
Как сообщал OBOZ.UA, 18 июля оккупанты били по центру Херсона. В результате обстрела ранения получили три человека, в том числе женщина с 16-летней дочерью – врачи боролись за жизнь несовершеннолетней.
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