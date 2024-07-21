На Сумщине оккупанты атаковали дроном комбайн прямо на поле: есть погибший и раненый

Войска России около 16:40 воскресенья, 21 июля, атаковали дроном комбайн, убиравший урожай на территории Белопольской громады Сумщины. Вследствие атаки погиб комбайнер, его помощник получил ранения.

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Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре. Как отмечается, оккупанты атаковали комбайн, предварительно, FPV-дроном.

Погиб 37-летний комбайнер, его 59-летний помощник получил ранение.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В дальнейшем материалы дела будни переданы в Управление Службы безопасности Украины в Сумской области, сообщили в прокуратуре.

По данным полиции Сумщины, за прошедшие сутки войска РФ более 30 раз били по населенным пунктам приграничья области. В общей сложности насчитано 122 удара.

Были повреждены объекты критической инфраструктуры, девять многоквартирных домов, десять частных жилищных домовладений, детский сад, больница, административные здания, по меньшей мере, пять хозяйственных сооружений и три авто.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 июля оккупанты целый день обстреливали Сумщину. Вследствие вражеских ударов был ранен один человек в Белопольской громаде.

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