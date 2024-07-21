"Принял! Цель поражена!" Олещук показал точную работу зенитной ракетной бригады на юге. Видео
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук показал кадры боевой работы зенитных ракетных подразделений на южном направлении. Ночью 21 июля бойцы результативно отработали по вражескому "Шахеду".
Соответствующие кадры опубликованы в Telegram военачальника. На них слышно, как боец получил разрешение открыть огонь по вражескому объекту.
"Принял. Цель поражена", – отчитался защитник.
Напомним, в ночь на 21 июля силы ПВО обезвредили в небе 35 из 39 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Оккупанты запустили их группами, также атаковали баллистическими и управляемыми авиаракетами. ПВО работала в более чем десяти регионах
Как сообщал OBOZ.UA:
– Защитники неба Украины уничтожили все дроны-камикадзе типа Shahed, которые ночью 21 июля Россия запустила в сторону Киева. Разрушений и пострадавших в столице нет, в области – незначительные повреждения.
– Ночью 21 июля оккупанты атаковали ударными дронами Киевщину. Все вражеские цели обезвредили силы ПВО, однако падение обломков привело к повреждению двух частных домов и возгоранию сухой травы.
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