По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Войска страны-агрессора России в ночь на понедельник, 28 июля, запустили по украинских городах ударные дроны-камикадзе Shahed-136. Вражеские беспилотники залетели на территорию Украины с оккупированной части Херсонской области.

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Угроза была для южных регионов Украины. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По состоянию на 00:35 воздушная тревога была объявлена в Херсонской, Днепропетровской, Харьковской областях.

Несколько групп "Шахедов" было зафиксировано на севере Херсонской области, они направлялись в направлении Кривого Рога.

Позже появилась еще одна группа БПЛА из Каховского района на Бериславский. Они двигались северо-западным курсом.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 июля страна-агрессор Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136, а также применила ракетное вооружение. Защитники неба уничтожили семь ударных БПЛА и вражескую Х-59.

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