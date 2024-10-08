По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Войска страны-агрессора России в ночь на вторник, 8 октября, в очередной раз запустили по Украине ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136. Вражеские беспилотники залетели на территорию нашей страны с южного направления.

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Об этом предупредили в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По состоянию ан 1:20 угроза была для Одесской, Николаевской, Запорожской областей.

В этих регионах была объявлена воздушная тревога.

Местные каналы писали про взрывы в Одессе. Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал жителей города находится в укрытиях. Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук сообщил, что в Одессе работают силы ПВО.

"Шахеды" в акватории Черного моря в районе Одессы. БПЛА в Запорожской области. Не игнорируйте сигнал тревоги, находитесь в укрытиях", – говорится в сообщении Воздушных сил.

Напомним, в ночь на 7 октября и утром в понедельник защитники неба Украины отразили массированную атаку России, которую та совершила примерно 80 средствами нападения. Над семью регионами были уничтожены 32 "Шахеда" и две ракеты "Кинжал".

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущей ночью, 6 октября, защитники неба также сбили все "Шахеды", летевшие на Киев. О каких-либо повреждениях и пострадавших информации не было.

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