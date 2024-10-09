По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Войска страны-агрессора России вечером в среду, 9 октября, снова запустили по Украине ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136. Вражеские беспилотники залетели на украинскую территорию с южного направления.

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Об этом предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В южных и восточных областях была объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 22:40 военные сообщили, что один "Шахед" приближается к Кропивницкомц с юга. Также несколько групп БПЛА оккупантов было зафиксировано в Херсонской и Николаевской областях, они двигаются северо-западным курсом.

Напомним, что в ночь на 9 октября Силы обороны обезвредили в украинском небе 21 дрон-камикадзе типа Shahed-131/136. Всего страна-террорист Россия применила против нашего государства 3 баллистических ракеты "Искандер-М/KN-23" и 22 ударных БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 9 октября оккупанты атаковали дронами Одесщину. В городе Черноморск они попали по девятиэтажке, медучреждению и недостройке. Пострадали пять человек.

А на Полтавщину захватчики ночью направили баллистические ракеты: в результате атаки в регионе поврежден промышленный объект.