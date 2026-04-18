Война до 2028 года или поход на Европу: в СНБО назвали три сценария агрессии Кремля

В России рассматривают сразу несколько сценариев дальнейшего развития войны против Украины, включая ее затягивание до 2028 года или даже расширение агрессии на Европу. Выбор стратегии будет зависеть от нескольких факторов.

Видео дня

В частности, речь идет о результатах ближайших военных кампаний, экономическом состоянии РФ и внутренней борьбе элит. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Война до 2028 года – ставка на затягивание конфликта

По словам Коваленко, первый сценарий предусматривает длительную войну как минимум до 2028 года. Россия уже корректирует свои планы в зависимости от хода весенне-летней кампании, которая фактически началась на приграничных территориях Сумской и Харьковской областей.

"Это один из сценариев, и россияне будут корректировать его, исходя из весенне-летней наступательной кампании, которую они фактически уже начали", – отметил Коваленко.

Основные усилия РФ сосредоточены на востоке, при этом резервы дополнительно стягиваются и на Запорожское направление. В случае реализации этого сценария Кремлю придется объявлять мобилизацию – частичную или полную.

Замораживание войны – ставка на переговоры и санкции

Второй сценарий предполагает возможную заморозку войны. Часть российских элит выступает за такой вариант, рассчитывая на договоренности с США и ослабление санкционного давления.

"Летнее наступление они будут проводить в любом случае в надежде захватить Донбасс. После чего возможна заморозка", – пояснил Коваленко.

По его словам, даже в случае такого сценария активная фаза боевых действий продлится как минимум до завершения летней кампании.

Угроза Европе – возможный выход за пределы Украины

Третий сценарий предусматривает расширение агрессии на страны Европейского Союза. Речь идет о гибридных атаках, в частности удары дронами и диверсионные операции на территории Балтийских государств.

"Если Россия увидит, что реакции со стороны НАТО нет, они могут бить по территории Германии и других стран Евросоюза, где расположены военные предприятия", – заявил Коваленко.

Для этого, по его словам, России понадобится дополнительная мобилизация, поскольку "только на наемниках Россия войну на два фронта не вывезет".

Коваленко отметил, что пока Украина сдерживает агрессию, страны Европы получают время для укрепления собственной обороноспособности. В частности, в ЕС уже действует программа Readiness 2030, которая предусматривает перевооружение армий.

"Европа фактически выигрывает время, пока Украина воюет. Это неприятная, но реальность", – подытожил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Guardian заявил, что РФ не остановится в случае захвата Донецкой области и будет продолжать оккупацию территорий. Под угрозой могут оказаться Днепр и Харьков, которые Кремль выберет своей дальнейшей целью.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ISW констатировали, что в войне Украины с Россией наметился "перелом". За последние полгода темпы продвижения оккупационной армии на поле боя существенно сократились. Особенно мизерные "достижения" армия РФ демонстрирует с января этого года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!