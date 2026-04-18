'Фламинго' будут атаковать аэродромы стратегической авиации в РФ? Интервью с Нарожным

Во время очередной массированной атаки на Украину страны-террориста России 16 апреля враг атаковал "Шахедами", баллистическими и крылатыми ракетами – вместе средств поражения было 382. Однако, 96,6% из них было обезврежено средствами ПВО. Возможно ли довести этот показатель до 100%? К сожалению, нет.

Видео дня

Однако, возможности врага совершать массированные атаки, как и раньше, не безграничны. Каждая такая атака требует длительной подготовки, в частности, логистической. Следовательно, можно быть уверенными, что они не будут происходить ежедневно. Но запуски до 200 "Шахедов" вполне возможны.

Силы обороны постоянно пытаются действовать на опережение, уничтожая вражеские пусковые установки, в частности, ракет "Искандер". Применение отечественных ракет "Фламинго" дальностью 3 тысячи километров может открыть возможности для ударов по аэродромам стратегической авиации, несущей на Украину крылатые ракеты, в глубине территории РФ

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Павел Нарожный.

– По оценкам Воздушных сил, сейчас наблюдаются признаки того, что во время массированных атак враг применяет новую тактику. В частности, предыдущая атака 15 апреля могла быть "разведкой боем", а во время обстрела 16 апреля враг соединил удары беспилотниками и ракетами в несколько волн. В то же время стало известно, что силы противовоздушной обороны обезвредили 96,6% воздушных целей врага. Согласны ли вы с тем, что речь идет о применении новой тактики? Если да, как можно с этим бороться? И достаточно ли эффективности украинской ПВО на уровне 96,6%?

– Прежде всего, достичь 100% практически нереально с чисто технической точки зрения. Мы должны по-разному рассматривать разные типы целей, которые нас атакуют. Самые большие по количеству – это дроны, которых во время прошлой атаки, по сообщению Воздушных сил, было сбито 659 штук.

Дроны сбиваются различными средствами. Речь идет и о мобильных огневых группах, и о легкой авиации, легкомоторных самолетах, о вертолетах, о дронах-перехватчиках и т.д. Тактика врага всегда заключается в том, чтобы перегрузить нашу систему ПВО. То есть, грубо говоря, если есть определенный участок, на котором стоит наша группа со 100 дронами-перехватчиками, а идет 110 "Шахедов", то последние 10 они никак не собьют, потому что нечем сбивать.

Или второй вариант: если есть какие-то ЗРК, то даже если ракет к ним также достаточно, их могут не успевать перезаряжать. И последний момент – даже если взять наиболее технологичное, наиболее сложное оружие – Patriot – то даже оно не дает стопроцентной гарантии сбития.

Поэтому, пока существует Россия, пока у них есть возможность производить эти ракеты, они будут ими стрелять, и какая-то часть этих ракет, к сожалению, будет долетать по целям.

Если же говорить о какой-то новейшей тактике, то они всегда делают попытки что-то изменить, чтобы следующая атака отличалась от предыдущей, чтобы каким-то образом обойти наши системы ПВО, нашу защиту.

Что касается нескольких баллистических волн, то трудно сказать, зачем именно они это делали, какой была их идея. Возможно, они надеялись, что первую волну собьют наши Patriot, а вторую волну они уже пройдут, потому что мы не успеем перезагрузить или не успеем подвести ракеты.

Что касается разведки боем, то довольно часто так бывает, что за несколько дней до широкомасштабной атаки они прощупывают, летят, делают попытки атаковать, чтобы понять, есть ли там защита, какие именно средства используются, есть ли там средства РЭБ, работают ли они и тому подобное.

– Ранее часто говорилось о том, что перед каждой массированной атакой враг накапливает средства, ракеты и дроны, поэтому не может, условно, атаковать каждый день. Этот принцип сохраняется и сейчас?

– Точно так же оно работает и сейчас, логистика – это довольно сложный процесс. Например, запуск 700 "Шахедов" осуществляется не с одной площадки, а как минимум с трех. Их может быть пять. "Шахед" – это довольно большое средство, примерно три метра высотой, размах крыльев около двух метров. Мы же понимаем, что там взрывчатки минимум 50 кг, боеголовка весит 50 кг. Это все надо вести, готовить к полету, заправлять топливом и т.д. И сделать это для 700, грубо говоря, мини-самолетов довольно непросто.

Еще более сложный процесс для ракет. Если речь идет о баллистических ракетах, которые запускаются с земли– это относительно просто. А если мы говорим о запуске с самолетов, например, о Х-101, это означает, что они поднимают свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС или Ту-160, которые надо подготовить к полету. Итак, запуск 20-30 крылатых ракет – это очень сложный логистический процесс.

Поэтому с определенной долей вероятности можно спрогнозировать, что следующие несколько дней широкомасштабных крупных атак точно не будет, но враг абсолютно реально способен запустить около 150-200 "Шахедов" буквально сегодня. Маловероятно, что это будут ракеты, но "Шахеды" – абсолютно реально.

– Можно ли в этой ситуации действовать на опережение – уничтожать пусковые установки на подходе?

– Это делается. Пусковая установка "Искандера" – это, грубо говоря, большой грузовик, его очень сложно поймать. На моей памяти за время широкомасштабного вторжения только дважды удавалось уничтожить пусковые установки. Но примерно месяц назад публиковали видео об уничтожении целой ракетной колонны "Искандеров".

В марте в Крыму была уничтожена система береговой обороны "Бастион". Это еще советская система, которая всегда была в Крыму. Ее просто переделали для пуска российской гиперзвуковой ракеты "Циркон". Было опубликовано видео ее уничтожения, причем вместе с ракетой, потому что было видно вторичную детонацию – сначала систему ударил дрон, она загорелась, а потом в ней взорвалась ракета.

Итак, пусковые установки находят, уничтожают, но уничтожить все очень трудно. Пусковая установка крылатых ракет Х-101 – это стратегический бомбардировщик. Да, у нас была операция "Паутина", но очень мало вероятно, что ее можно будет повторить, ведь в России выключили мобильный интернет. Поэтому, грубо говоря, 4G-модем поставить на дрон и запустить его на стратегический бомбардировщик практически нереально.

Возможно, будут изобретены какие-то другие методы, но пока не очень понятно, как мы сможем уничтожать эти стратегические бомбардировщики. Не исключено, что ответом будет ракета "Фламинго" с заявленной дальностью на 3 тысячи километров, которая абсолютно реально может достать до тех аэродромов, где находятся эти бомбардировщики. Возможно, будут использоваться какие-то другие средства.

Но, мы, украинцы, постоянно что-то новенькое придумываем и как-то по-новому уничтожаем россиян.

– Министерство обороны сообщило о том, что Силы обороны будут применять дроново-штурмовые подразделения. Вы можете объяснить, о чем именно идет речь?

– Я даже не представляю. Здесь можно только озвучивать какие-то версии. Итак, речь идет об отдельных штурмовых полках, о которых неоднократно говорил генерал Сырский – о том, что штурмовые полки будут усилены дронами. Здесь, в принципе, с названием все становится понятно.

Каким образом происходит штурм? Задача номер один, когда позиция штурмуется – уничтожить огневые точки, огневые позиции, чтобы враг не мог сопротивляться. А после этого заходит пехота и уничтожает тех, кто остался живыми в окопах и кто оказывает сопротивление. Эти штурмовые полки, судя по тому, как их описывает Сырский – это легкая пехота. То есть без танков, с артиллерией в очень небольших количествах.

Но если сравнивать с десантно-штурмовыми войсками, то эта артиллерийская компонента на самом деле очень сильная – наиболее сильная из линейных пехотных бригад, которые есть в наших Вооруженных силах.

Из этого я могу сделать вывод, что это и в дальнейшем будет легкая пехота, но ей будут переданы какие-то дроновые подразделения.