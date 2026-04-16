Сбито 96,6% воздушных целей: силы ПВО Украины отразили массированную российскую атаку

В среду, 15 апреля, страна-агрессор Россия осуществила комбинированный удар по Украине ракетами наземного и воздушного базирования и ударными беспилотниками. Враг применил 382 средства поражения, из которых наши силы противовоздушной обороны сбили/подавили 369 (96,6% воздушных целей).

Видео дня

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Радиотехническими войсками ВС ВСУ с 09:00 по 22:00 было обнаружено и осуществлено сопровождение 382 воздушных целей:

– 20 крылатых ракет Х-101 (из акватории Каспийского моря);

– 1 крылатая ракета "Искандер-К" (из Ростовской обл. РФ);

– 361 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ Крыма, около 200 из них – "Шахеды".

По предварительным данным, по состоянию на 22:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 369 вражеских целей:

– 19 крылатых ракет Х-101;

– 1 крылатая ракета "Искандер-К";

– 349 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 12 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!