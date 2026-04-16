Сбито 96,6% воздушных целей: силы ПВО Украины отразили массированную российскую атаку
В среду, 15 апреля, страна-агрессор Россия осуществила комбинированный удар по Украине ракетами наземного и воздушного базирования и ударными беспилотниками. Враг применил 382 средства поражения, из которых наши силы противовоздушной обороны сбили/подавили 369 (96,6% воздушных целей).
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Радиотехническими войсками ВС ВСУ с 09:00 по 22:00 было обнаружено и осуществлено сопровождение 382 воздушных целей:
– 20 крылатых ракет Х-101 (из акватории Каспийского моря);
– 1 крылатая ракета "Искандер-К" (из Ростовской обл. РФ);
– 361 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Шаталово, Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ Крыма, около 200 из них – "Шахеды".
По предварительным данным, по состоянию на 22:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 369 вражеских целей:
– 19 крылатых ракет Х-101;
– 1 крылатая ракета "Искандер-К";
– 349 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов.
Зафиксировано попадание одной ракеты и 12 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.
Мы писали о том, как Россия посреди дня атаковала Украину дронами и крылатыми ракетами. В воздухе были Ту-95МС и Ту-160, также РФ задействовала корабли-ракетоносители.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину. Враг применил 327 средств воздушного нападения: три баллистические ракеты и 324 БпЛА. Силы ПВО обезвредили 309 целей. Зафиксированы попадания на ряде локаций.
