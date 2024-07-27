По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" сразу из двух направлений
Войска России вечером в пятницу, 26 июля, снова запустили по Украине ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136. Вражеские БПЛА пересекли границу нашей страны сразу на двух направлениях – на юге и на севере.
Об этом предупредили в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В южных и северных областях была объявлена воздушная тревога.
По состоянию на 23:40 на севере угроза была для Черниговской области, а на юге для Днепропетровской, Херсонской и Николаевской.
По состоянию на 00:10 на Черниговшине отменили воздушную тревогу. Однако сигнал прозвучал в Кировоградской области.
"БПЛА в северо-восточной части Николаевской области, курсом на Кировоградщину!" – отметили в Воздушных силах.
Как сообщал OBOZ.UA, войска России в ночь на 26 июля ударили "Шахедами" по Нежину в Черниговской области. Оккупанты попали в объект инфраструктуры и жилое общежитие, есть раненные.
Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 26 июля обезвредили 20 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. На этот раз российские БПЛА, которых было 22, нацеливались на четыре региона юга и севера страны.
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