По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' сразу из двух направлений

Войска России вечером в пятницу, 26 июля, снова запустили по Украине ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136. Вражеские БПЛА пересекли границу нашей страны сразу на двух направлениях – на юге и на севере.

Видео дня

Об этом предупредили в Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В южных и северных областях была объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 23:40 на севере угроза была для Черниговской области, а на юге для Днепропетровской, Херсонской и Николаевской.

По состоянию на 00:10 на Черниговшине отменили воздушную тревогу. Однако сигнал прозвучал в Кировоградской области.

"БПЛА в северо-восточной части Николаевской области, курсом на Кировоградщину!" – отметили в Воздушных силах.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России в ночь на 26 июля ударили "Шахедами" по Нежину в Черниговской области. Оккупанты попали в объект инфраструктуры и жилое общежитие, есть раненные.

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 26 июля обезвредили 20 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. На этот раз российские БПЛА, которых было 22, нацеливались на четыре региона юга и севера страны.