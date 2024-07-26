Оккупанты атаковали "Шахедами" Нежин: есть попадание в объект инфраструктуры и общежитие
Армия государства-агрессора России в ночь на пятницу, 26 июля, атаковала ударными дронами-камикадзе типа Shahed-136 город Нежин в Черниговской области. В результате вражеской атаки есть попадание и раненый.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус на своем канале в Telegram. Взрывы в городе прогремели около 3 часов.
"Очередная атака российских "Шахедов" по Нежину. Попадание в объект инфраструктуры и жилое общежитие, ранено гражданское лицо", – заявил глава ОВА.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении нескольких групп вражеских БПЛА с северо-востока – через Сумщину в направлении Черниговской области.
По состоянию на 2:20 сообщалось о группе "Шахедов" через Черниговщину курсом на Киевщину и Житомирщину.
Напомним, что ночью 25 июля около десятка российских дронов-камикадзе типа Shahed атаковали Житомирскую область. Защитники неба сбили большинство целей, но есть и попадания.
В области повреждена инфраструктура и частные дома, вспыхнул сильный пожар.
Силы противовоздушной обороны в ту ночь также работали в Киевской, Черкасской, Сумской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях. В общей сложности было уничтожено 25 из 38 "Шахедов", три "потерялись", перелетев за границу с Румынией. В результате атаки в Одесской области есть разрушения и пострадавшие.
Как сообщал OBOZ.UA, 25 июля оккупационные российские войска снова обстреляли мирные населенные пункты Донецкой области. Враг сбросил КАБ на поселок Ильинка в Покровском районе, в результате чего погибла женщина, а также ударил по Новогродовке и Краматорску.
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