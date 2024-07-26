Силы ПВО сбили 20 из 22 'Шахедов', которыми Россия ночью атаковала Украину

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 26 июля обезвредили 20 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. На этот раз российские БПЛА, которых было 22, нацеливались на четыре региона юга и севера страны.

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При этом враг ударил баллистикой по востоку. Об отражении атаки рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской области РФ оккупанты запустили по Донетчине. Также агрессор атаковал ударными БПЛА с нескольких направлений: мыс Чауда во временно оккупированном Крыму и российский Курск.

Радиотехнические войска Воздушных сил в общем обнаружили и осуществили сопровождение 22 "Шахедов". Из них 20 были сбиты противовоздушной обороной в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях.

Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных сил.

В ночь на пятницу Россия ударила "Шахедами" по общежитию и объекту инфраструктуры в Нежине Черниговской области. Ранение получил один человек.

В "Укрэнерго" уточнили, что речь идет о поражении энергообъектов – не только на Черниговщине, но и Житомирщине. В последней обломками БПЛА повреждена также гражданская инфраструктура.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко отметил, что ночью ПВО работала также на Киевщине: пострадавшие отсутствуют, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущую ночь, 25 июля, войска РФ атаковали Украину 38 ударными БПЛА. Защитники неба сбили 25 "Шахедов", еще три дрона "потерялись" после пересечения границы с Румынией. Были попадания на Одесщине и Житомирщине.

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