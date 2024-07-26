'Шахеды' атаковали энергообъекты на Житомирщине и Черниговщине: в 'Укрэнерго' рассказали о последствиях

Страна-агрессор Россия ночью 26 июля атаковала дронами-камикадзе объекты энергетической инфраструктуры Украины. Поражения зафиксированы в Житомирской и Черниговской областях.

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В обоих регионах есть повреждения, продолжается ликвидация последствий. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

По данным ведомства, из-за атаки обесточивались бытовые и промышленные потребители в отдельных районах Житомирщины.

"На утро энергопитание большинства потребителей возобновлено. Продолжаются ремонтные работы", – добавили в энергетической компании.

В Житомирской ОВА отметили, что во время воздушной тревоги силы ПВО вели активную антидроновую работу. Но, к сожалению, обломками БПЛА повреждены объекты гражданской инфраструктуры и энергетики.

"Осуществляется ликвидация последствий и оценка нанесенного ущерба. Жертв среди гражданского населения нет", – добавили в ведомстве.

На Черниговщине враг попал дронами по инфраструктурному объекту и общежитию в Нежине, из-за чего пострадал гражданский.

Силы ПВО в ночь на 26 июля сбили 20 из 22 дронов-камикадзе. Также известно, что оккупанты ударили баллистикой по Донетчине.

Как сообщал OBOZ.UA, во время атаки 25 июля Россия запустила по Житомирщине около 10 "Шахедов" – большинство из них защитники неба сбили, но были и попадания. Ударной волной и падением обломков там повредило инфраструктурный объект и до 10 частных домов.

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