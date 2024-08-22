По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с Сумского направления

Армия страны-агрессора России в ночь на четверг, 22 августа, снова запустила по Украине ударные дроны-камикадзе Shahed-136. Вражеские беспилотники залетели на территорию нашего государства с северного направления.

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Об этом предупредили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram. По состоянию на 00:55 "Шахеды" российских оккупационных войск фиксировались в Сумской области в направлении Полтавщины.

Напомним, что в ночь на 21 августа армия РФ устроила комбинированную атаку на Украину – враг запускал ударные БПЛА и ракеты разного типа. Силы ПВО обезвредили 1 авиационную ракету и 50 "Шахедов".

Всего враг применил две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области, управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской области и 69 ударных БпЛА типа "Shahed". Районы пусков – Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, за время полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине 9627 ракет, из них силы ПВО уничтожили 2857. Из 13 997 дронов ликвидировано было 9792. По гражданским объектам прилетело 5197 вражеских ракет и 1022 дрона. По военным – 1998 ракет и 3697 дронов.

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