По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с северо-восточного направления

Вечером во вторник, 29 октября, российские военнослужащие начали новую попытку массированного обстрела Украины с помощью Shahed-136. Первые вражеские дроны-камикадзе зашли в наше воздушное пространство с северо-востока.

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Официальный Telegram-канал Воздушных сил ВС Украины сообщил об этом в 21:15. В это время группа БПЛА летела через Сумскую область в направлении Черниговской.

Около 21:35 тревога расширилась (в том числе и на столицу) из-за угрозы применения противником баллистических ракет. "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!" – предупредили наши воины.

Около 22:00 в центральной части прозвучал отбой тревоги, связанной с баллистикой. Северо-восточные области до сих пор были красными.

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Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь 29 октября Россия атаковала Украину ракетой "Искандер-М" и 48 ударными дронами. Защитники неба сбили 26 БПЛА, еще два десятка упали под действием средств радиоэлектронной борьбы.

– "Искандером-М" оккупанты обстреляли Кривой Рог. Погиб 39-летний мужчина, еще по меньшей мере 14 человек пострадали.

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