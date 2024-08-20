По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с южного направления
Вечером вторника, 20 августа, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Она связана с угрозой атак российских дронов-камикадзе "Шахед" иранской разработки и с угрозой применения врагом баллистического вооружения.
Об угрозе предупредили в воздушных силах ВСУ. Тревога сначала была объявлена в Херсонской, Николаевской Черкасской и Киевской областях.
Около 22:40 "Шахеды" появились с юга – их засекли в Херсонской области. Вражеские БПЛА двигались по курсу на Николаевщину.
"Несколько групп враждебных БПЛА заходят из Херсонщины на Николаевщину, другие продолжают движение по Херсонской области, курс северо-западный", – сообщили в Воздушных силах.
Приблизительно через 20 минут "Шахеды" появились с севера и двигались через Сумщину курсом на Полтавскую область. Тревога распространилась и на Полтавщину.
По состоянию на 22:40 "покраснели" следующие области:
Киевская
Черниговская
Полтавская
Черкасская
Сумская
Харьковская
Днепропетровская
Запорожская
Херсонская
Николаевская
Около 23 часов в Миргороде раздались взрывы.
За ними последовали сообщения о взрывах в Сумах.
Вместе с тем, отбой воздушной тревоги прозвучал в Киевской, Черкасской и Черниговской областях.
новость дополняется...