По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером вторника, 20 августа, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Она связана с угрозой атак российских дронов-камикадзе "Шахед" иранской разработки и с угрозой применения врагом баллистического вооружения.

Видео дня

Об угрозе предупредили в воздушных силах ВСУ. Тревога сначала была объявлена в Херсонской, Николаевской Черкасской и Киевской областях.

Около 22:40 "Шахеды" появились с юга – их засекли в Херсонской области. Вражеские БПЛА двигались по курсу на Николаевщину.

"Несколько групп враждебных БПЛА заходят из Херсонщины на Николаевщину, другие продолжают движение по Херсонской области, курс северо-западный", – сообщили в Воздушных силах.

Приблизительно через 20 минут "Шахеды" появились с севера и двигались через Сумщину курсом на Полтавскую область. Тревога распространилась и на Полтавщину.

По состоянию на 22:40 "покраснели" следующие области:

Киевская

Черниговская

Полтавская

Черкасская

Сумская

Харьковская

Днепропетровская

Запорожская

Херсонская

Николаевская

Около 23 часов в Миргороде раздались взрывы.

За ними последовали сообщения о взрывах в Сумах.

Вместе с тем, отбой воздушной тревоги прозвучал в Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

новость дополняется...