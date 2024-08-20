Был уничтожен вражеский БПЛА: появилось видео работы ПВО на востоке Украины в ночь на 20 августа

Защитники неба Украины во время российских атак ночью и утром 20 августа сбили 28 враждебных целей. В частности, кадры уничтожения одного из враждебных БпЛА показали в сети.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. Всего защитникам неба этой ночью удалось уничтожить 25 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136 и три ракеты.

Вражеский беспилотник уничтожили военнослужащие Воздушного командования "Восток".

"Сбитие вражеского БпЛА в ночь на 20 августа 2024 года на восточном направлении. Вместе к победе!", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ночью и утром вторника, 20 августа, Россия совершила комбинированную атаку на Украину, применив ударные дроны, баллистические, крылатые и авиационные ракеты. Большинство целей было уничтожено, в результате российских обстрелов в Тернополе вспыхнул пожар на промышленном объекте, из-за которого людям посоветовали не выходить на улицу.

Также страна-террорист РФ в ночь на 20 августа атаковала Киевщину дронами-камикадзе и ракетами. В области работали силы ПВО, были сбиты вражеские объекты, однако обломками повреждены частные дома.

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